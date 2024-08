Importação de fertilizantes pelos portos do PR aumenta 47% em julho

São Paulo, 19 - A importação de fertilizantes pelos portos paranaenses cresceu 47% em julho, para 918.321 toneladas, ante 623.831 toneladas no mesmo mês de 2023. Os dados foram divulgados pela Portos do Paraná. De acordo com o levantamento, o volume de importação total, de 2.227.392 toneladas, cresceu 49% ante igual período do ano passado.Os fertilizantes foram a commodity que apresentou o maior volume de importação, segundo a pesquisa, "O preço atrativo da commodity e o mercado agro aquecido permitiram estes números elevados de movimentação, consolidando o Paraná como a principal porta de entrada de fertilizantes no Brasil", explicou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, em nota. Para o diretor de Operações, Gabriel Vieira, a expectativa é de que a importação dos adubos continue elevada, "considerando a promessa de uma boa performance da próxima safra no País, o que exige uma demanda ainda maior do produtor pelo produto".Contêineres apresentaram o segundo maior volume em importação, passando de 332.042 TEUs (medida para 20 pés de comprimento de contêiner), para 444.546 TEUs (+34%). Eletroeletrônicos, produtos químicos e automotivos lideraram a demanda. Os derivados de petróleo estão em terceiro lugar no ranking de volume de importação no mês. De 273.173 toneladas em 2023, a commodity passou para 465.085 toneladas em 2024, apresentando um crescimento de 70%. A importação registrada de janeiro a julho deste ano passou de 12.249.836 toneladas em 2023 para 14.746.500 toneladas em 2024, representando um crescimento de 20%.