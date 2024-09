Datena diz esperar clima de democracia e civilidade no primeiro debate após cadeirada em Marçal

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) foi o primeiro candidato a chegar os estúdios da RedeTV! na manhã desta terça-feira, 17, para participar do primeiro debate após ele jogar uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB) no último domingo, 15. Apesar do incidente, todos os principais postulantes ao cargo confirmaram presença no evento previsto para começar às 10h20.

"Espero que o clima seja de democracia e o povo de São Paulo possa escolher com tranquilidade o seu candidato. Eu espero que haja civilidade entre os candidatos e que nós possamos ter, pelo menos, enfim um debate. Até agora o que houve não foi debate", disse. Ele não comentou diretamente o episódio com Marçal, mas disse na segunda, 16, que repetiria o gesto diante das mesmas circunstâncias. A confusão ocorreu após o candidato do PRTB mencionar uma acusação, já arquivada, de assédio sexual contra o jornalista.

Marçal não quis dar entrevista ao chegar no estúdio antes do debate, e disse que deve falar com a imprensa após o encontro já que chegou "em cima do horário". O ex-coach chegou a discutir com um repórter do UOL, tentando desmentir o jornalista, afirmando que não havia dito que não falaria com a imprensa. Ele chegou a interromper a participação do repórter, que devolveu a imagem para o estúdio.

Marina Helena (Novo) citou a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, ao falar sobre o papel das mulheres nestas eleições. Ela comentou a cadeirada de Datena em Marçal, chamando o episódio de "retrato do absurdo" do cenário político atual.

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, também disse esperar que o debate ofereça soluções para a população de São Paulo. "Cair na provocação não resolve", declarou o psolista ao falar dos ataques do ex-coach, a quem chamou de "provocador", contra a família dos adversários.

O candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) pediu respeito aos eleitores da capital paulista para o evento desta terça. "Teve que chegar ao nível de parafusar cadeira no estúdio", disse o emedebista. Para o prefeito, as provocações nos encontros anteriores têm esvaziado a discussão de propostas pelos postulantes, mas que a população tem percebido os ataques de alguns de seus adversários.

Tabata Amaral (PSB) diz ter expectativas de que as pessoas entendam que agressões e violências nesses encontros não podem "virar meme". "Essa agressividade e essa baixaria não é só do Marçal", declarou a deputada federal ao dizer que Nunes e Boulos continuaram com a "baixaria" mesmo após o empresário ter deixado o estúdio depois de ser atingido por uma cadeira.

A emissora, que realiza o debate em parceria com o portal UOL, parafusou as cadeiras no chão para evitar que a cadeirada se repita. O apresentador e o influenciador ficarão mais distantes do que no último domingo. A ordem dos púlpitos é Boulos, Datena, Nunes, Tabata, Marina e Marçal. Quem descumprir as regras pode ser advertido pela mediadora, suspenso do bloco em caso de reincidência e expulso caso insista no desrespeito aos termos acordados.