Corpo de mulher desaparecida em naufrágio na Garganta do Diabo é encontrado no mar

O corpo de uma das duas mulheres desaparecidas no naufrágio de um barco, no último domingo, 29, na Garganta do Diabo, em São Vicente, litoral de São Paulo, foi retirado do mar, na tarde desta quarta-feira, 2. Familiares reconheceram como sendo Beatriz Tavares da Silva Faria, de 27 anos, uma das mulheres que estavam no barco. O corpo estava próximo do emissário submarino de Santos, a cerca de 4 km do local do naufrágio, e foi resgatado por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

Um tio e uma prima da vítima fizeram o reconhecimento. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos para perícia e será liberado para o sepultamento. Conforme o GBMar, as buscas prosseguem para a localização da mulher que continua desaparecida, Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 anos.

O barco que afundou levava sete pessoas, incluindo o piloto. O grupo havia participado de uma festa em uma lancha de maior e voltava para terra firme a bordo do barco "La Linda" quando a embarcação foi atingida por ondas fortes e correnteza na região da Garganta do Diabo, próximo à Ilha Porchat.

Cinco pessoas - dois homens e três mulheres - foram resgatadas depois de se agarrarem a um rochedo.

Beatriz e Aline desapareceram no mar. Sobreviventes relataram que ninguém usava coletes salva-vidas, mas se agarraram a esses equipamentos e galões de gasolina que boiaram quando o barco afundou. Quatro dos sobreviventes tiveram ferimentos e passaram por atendimento médico no Pronto-Socorro Central de São Vicente.

A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) informou que um inquérito administrativo foi instaurado a fim de investigar as possíveis causas e responsabilidades pelo acidente.

A delegacia de Polícia Civil de São Vicente instaurou um inquérito policial para apurar e esclarecer todas as circunstâncias do naufrágio. A equipe da unidade prossegue com as diligências.