Raízen lança pedra fundamental de planta de E2G em Jataí

São Paulo, 2 - A Raízen lançou na terça-feira, 1º de outubro, a pedra fundamental da sua nona planta de etanol de segunda geração (E2G), informou a empresa em nota. A unidade ficará no Parque de Bioenergia Jataí (GO), com investimento de R$ 1,2 bilhão, valor padrão para a construção das plantas de E2G da companhia. A nova unidade, que deve ser inaugurada em 2028, terá capacidade para produzir 82 mil m? de E2G por ano, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima.A planta faz parte do plano de expansão da Raízen, que já opera duas unidades de E2G, em Piracicaba (SP) e Guariba (SP), e planeja nove no total. Todas elas têm seus volumes comercializados, em euros, em contratos de longo prazo. O E2G reduz as emissões de CO2 em até 86% e tem potencial para aumentar em 50% a produção de etanol da empresa, sem demandar mais terras.O projeto vai gerar 168 empregos diretos e cerca de mil indiretos durante a fase de construção, segundo a Raízen. "A nova planta de E2G é mais um passo da companhia em ações de inovação e investimento em energias limpas e renováveis, atendendo as demandas globais por soluções mais limpas, além de incentivar o desenvolvimento da economia local", disse o vice-presidente de açúcar e renováveis da Raízen, Francis Queen, na nota.