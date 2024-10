BNDES libera R$ 500 mi do Fundo Clima para planta de etanol de milho da Coamo

São Paulo, 15 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 500 milhões para a Coamo Agroindustrial Cooperativa para a construção de uma planta para produção de etanol de milho no município de Campo Mourão (PR). Os recursos, conforme nota do BNDES, são provenientes do Fundo Clima.Ao fim do projeto, que terá custo total de R$ 1,7 bilhão, a usina será capaz de produzir 765 mil litros de etanol de milho, com o processamento diário de 1.700 toneladas do grão.Além disso, a usina produzirá 510 toneladas de farelo para nutrição animal (DDGS) por dia e 34 toneladas de óleo de milho, gerados do processo do etanol de milho após a etapa de fermentação. O complexo será construído no Parque Industrial da cooperativa, que fica às margens da BR-487.