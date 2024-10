Inmet: Sudeste e Centro-Oeste devem ter chuvas intensas no fim de semana

São Paulo, 17 - Chuvas intensas são esperadas principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste neste final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São previstas rajadas de vento de 60 km/h, muitas trovoadas e potencial precipitação de granizo, principalmente em áreas das regiões Centro-Oeste e Sudeste. De acordo com o Inmet, instabilidades vão ganhar força na madrugada de sexta-feira, 18, com tempo potencialmente severo no extremo oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul.Segundo o relatório, é esperado um volume de chuva de 100 mm em 24 horas, sobretudo no sul e zona da mata de Minas Gerais, serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, Costa Verde e região serrana do Rio de Janeiro. Ao longo da sexta, as chuvas também devem avançar sobre o restante de Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, sul de Mato Grosso e de Goiás, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo.