Valdemar: Tarcísio me disse que virá para o PL

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que virá para o PL, afirmou o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. Segundo o ex-deputado, o atual governador de São Paulo se mostrou "um camarada de linha". As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 17, em entrevista à CNN Brasil.

"Se Deus quiser", disse Valdemar Costa Neto quando perguntado se levaria Tarcísio para o PL. No entanto, o presidente da legenda ressaltou que o próprio governador de São Paulo tinha dito a ele que iria para o partido. "O Tarcísio - num jantar entre eu, ele, o Rogério Marinho, nosso senador e nosso secretário-geral - me comunicou que vinha para o PL", afirmou Costa Neto. "E ainda eu falei para ele Tarcísio: vou fazer a maior festa que já fizeram para um político no Brasil lá em São Paulo para você, se você vier para o PL", complementou na entrevista.

Costa Neto lembrou que Tarcísio teve 700 mil votos anulados, pois alguns eleitores paulistas votaram 22 - número do PL nas eleições de 2022 -, em vez do número do Republicanos - que era 10 na ocasião. "Eu não tenho dúvida que ele vem e é muito importante para nós", ressaltou o ex-deputado.