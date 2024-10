Desembargador sobre denúncia de que foi comprado: 'Eu sou magistrado, não faço acordo, que fdp'

Áudio entregue à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso indica a reação do desembargador Sebastião de Moraes Filho, ao ser confrontado por um advogado sobre suposto recebimento de propinas em processo referente a disputa de terras no interior do Estado. "Eu sou magistrado, não faço acordo, mas que filha da put*", disse Moraes, que está afastado das funções desde agosto, sob suspeita de ligação com esquema de venda de sentenças.

O interlocutor do magistrado foi o advogado Carlos Naves de Resende, que acionou a cúpula do Judiciário e o Ministério de Justiça em busca de proteção após receber ameaças de morte. Ele gravou a conversa com o desembargador.

Naves defende uma família de Rondonópolis em uma disputa judicial sobre 224 hectares de terras, divididos em duas glebas. A ação estava sob tutela de Moraes Filho, como relator.