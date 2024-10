No RS, Programa Monitora Ferrugem instala 74 coletores de esporos em lavoura

São Paulo, 29 - A Emater do Rio Grande do Sul informou que o Programa Monitora Ferrugem instalou na última semana 74 coletores de esporos em lavouras de soja do Estado. A ideia é prevenir e controlar a ferrugem asiática, principal doença da cultura. Em nota, diz que o Monitora Ferrugem RS disponibiliza semanalmente informações sobre a ocorrência de esporos do fungo causador da ferrugem asiática, permitindo que os agricultores acessem dados atualizados sobre as áreas com maior risco de infecção. Por meio do site do programa - hospedado na página da Emater/RS-Ascar (https://www.emater.tche.br/site/monitora-ferrugem-rs) - é possível identificar, com base em dados da semana anterior, os locais mais propensos à doença. Além disso, um mapa de risco, atualizado diariamente, oferece informações sobre as condições climáticas que favorecem a incidência da doença.