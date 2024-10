Plantio de soja no PR atinge 74% da área prevista, diz Deral

São Paulo, 29 - O plantio de soja no Paraná avançou para 74% da área total prevista, segundo o mais recente levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento (Seab), divulgado nesta terça-feira, 29. O avanço é de 12 pontos porcentuais em relação à semana anterior e reflete as condições climáticas favoráveis, especialmente nas regiões com menor ocorrência de chuvas. Atualmente, 22% das lavouras encontram-se em fase de germinação e 76% em desenvolvimento vegetativo, apesar das temperaturas médias abaixo do ideal em algumas regiões.O milho da 1ª safra praticamente concluiu o plantio, alcançando 98% da área prevista, com um avanço de 3 pontos porcentuais ante a semana anterior. A maior parte das lavouras (59%) está em fase de desenvolvimento vegetativo, enquanto 36% estão em floração e apenas 2% em germinação. Infestações de tripes e percevejos foram registradas, mas estão sob controle, até o momento.A colheita de trigo no Estado alcançou 91% da área plantada, um aumento de 7 pontos porcentuais. A qualidade das lavouras tem sido positiva: enquanto algumas áreas registram produtividade abaixo do esperado por causa da seca, outras apresentam rendimento acima da média. A maior parte do trigo colhido manteve a qualidade, com alguns produtores aproveitando os preços atuais para comercializar o produto.