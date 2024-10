Gripe aviária: USDA confirma primeiro caso da doença em suínos nos EUA

São Paulo, 31 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reportou, nesta quarta-feira (30), o primeiro caso positivo de gripe aviária H5N1 em suínos do país. A confirmação ocorreu na terça-feira (29), quando os laboratórios do USDA comprovaram a infecção em um dos cinco porcos de uma fazenda no Estado do Oregon. Em nota, a agência informou que os suínos foram sacrificados para facilitar análises diagnósticas adicionais. De acordo com a agência, o departamento de agricultura estadual identificou na fazenda - que tem criações de aves, bovinos e suínos - os primeiros casos de gripe aviária em aves no Condado de Crook. Segundo o USDA, os animais da fazenda compartilhavam fontes de água, abrigos e equipamentos, combinação que facilitou a transmissão entre espécies. O local foi colocado em quarentena para evitar a disseminação do vírus. Outros animais, incluindo ovelhas e cabras na fazenda, permanecem sob vigilância, disse a agência. "Embora os suínos não tenham apresentado sinais de doença, o Departamento de Saúde de Oregon e o USDA testaram os cinco suínos para H5N1 por precaução e por causa da presença de H5N1 em outros animais na propriedade", afirmou em nota. Fora o resultado positivo, os testes foram negativos para dois dos porcos, e os resultados para os outros dois ainda estão pendentes, segundo o USDA.O USDA destacou que a fazenda não tem operação comercial e os animais não são destinados ao suprimento comercial de alimentos. "Não há preocupação sobre a segurança do suprimento de carne suína do país como resultado desta descoberta", ressaltou.