Troca de tiros entre PMs e suspeitos termina com 2 mortes na zona sul de SP

Uma troca de tiros entre policiais militares e supostos criminosos deixou duas pessoas mortas e um adolescente ferido na noite deste domingo, 3, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, as vítimas faziam parte de um grupo de seis pessoas, todos suspeitos de cometer roubos na região.

Eles foram levados até o Hospital Campo Limpo, mas dois não resistiram aos ferimentos. O adolescente ficou internado sob escolta policial. Um segundo adolescente também foi apreendido e outros dois adultos foram detidos e encaminhados à delegacia. Nenhum destes três ficou ferido na troca de tiros, assim como os policiais envolvidos na ocorrência.

A SSP afirma que policiais militares faziam buscas por "um grupo de criminosos que cometiam roubos na região quando encontraram os suspeitos em um carro". "Os criminosos atiraram contra os policiais, que intervieram", afirma a pasta. O carro em que eles estavam tinha registro de furto.

"A perícia foi acionada e o caso registrado como morte decorrente de intervenção policial, roubo e corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos no 27° DP (Campo Belo). As mortes dos envolvidos são investigadas pela Divisão de Homicídios do DHPP."

Nas redes sociais, moradores da região divulgaram registros que mostram o momento da troca de tiros e o trânsito bloqueado na via.