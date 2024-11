Pai relembra caminho até encontrar estudante de Medicina morto pela PM: 'Filme de terror'

Médico intensivista, Júlio disse que tentou orientar a equipe médica do hospital sobre possíveis procedimentos, enquanto tentava acalmar o filho antes de ele ser encaminhado ao centro cirúrgico. "'Pai, me ajuda', ele ficava repetindo", disse o médico.

Quando o filho foi levado pela equipe, o pai disse que novamente se deparou com o mesmo grupo de policiais que estava no hotel, desta vez parados na recepção do hospital.

"Me falavam o mesmo que tinham dito no hotel, não me davam informação. A proximidade do tiro, qual arma... Tinha uma infinidade de detalhes que poderiam ter ajudado até na cirurgia", disse o professor e médico intensivista.

Marco Aurélio morreu às 6h45 após sofrer paradas cardiorrespiratórias no centro cirúrgico do Hospital Ipiranga. A mãe, que estava de plantão em um hospital na zona leste, não conseguiu ver o filho ainda com vida.

"Mesmo depois que terminou tudo isso, não chegou ninguém para dar uma satisfação do que tinha acontecido. Nada, absolutamente nada", disse.

O enterro está previsto para a tarde desta sexta-feira, 22, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo.