Passageiro incendeia ônibus em que viajava com outras 45 pessoas; veículo foi destruído

Um homem se trancou no banheiro do ônibus em que viajava de São Paulo para Curitiba, na madrugada desta sexta-feira, 22, e ateou fogo ao veículo, onde viajavam outros 44 passageiros, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ninguém se feriu.

O suspeito de provocar o incêndio tentou fugir, mas acabou preso. Seu nome não havia sido divulgado até a publicação deste texto. A rodovia Régis Bittencourt, por onde o ônibus trafegava, precisou ser interditada para o combate às chamas.

O ônibus partiu de São Paulo durante a madrugada com 45 passageiros, o motorista e um animal de estimação a bordo. Por volta das 5h30, um passageiro saiu de sua poltrona e foi até o banheiro do veículo. Minutos depois, segundo a PRF, outros passageiros começaram a notar fumaça dentro do veículo, vinda do banheiro. Bateram na porta do toalete, mas o homem não abriu. Então arrombaram a porta e constataram que ele havia provocado um incêndio no local.

O motorista parou o veículo no acostamento, no km 497 da rodovia Régis Bittencourt, no município paulista de Cajati. Todos desembarcaram do veículo e a PRF foi chamada. O homem apontado como responsável pelo incêndio aproveitou o tumulto e fugiu.

Agentes da base da PRF em Registro foram até o local e passaram a procurar o suspeito pela região. Ele foi localizado em um posto de combustíveis no km 500 da rodovia, ainda com fuligem pelo corpo. Questionado sobre o incêndio ao ônibus, segundo os policiais, o homem disse frases sem nexo e deu respostas evasivas. O caso foi registrado na Polícia Civil em Cajati.

Os bombeiros foram acionados para combater o incêndio ao ônibus, mas o veículo foi praticamente todo consumido. Para o serviço, a pista sul da rodovia foi interditada até as 8h30, causando congestionamento de 12 quilômetros.