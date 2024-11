Mourão diz que 'Hamas e Hezbollah devem estar rindo' do plano de golpe

Mourão cobra a PGR

O general pediu que a PGR (Procuradoria-Geral da República) trabalhe melhor que a Polícia Federal. "O que existe até agora é a tentativa constante de colocar essa carga nas costas do [ex-] presidente Bolsonaro, do seu circulo imediato e de parcela das Forças Armadas", defende Mourão.

Mourão ainda questionou os métodos de investigação da PF. "A Polícia Federal ficou dois anos 'escarafunchando' celular de todo mundo. A partir do momento que conversa de celular significar crime, estaremos enveredando por um caminho que a gente não sabe onde vai parar".

Desafio qualquer pessoa a entregar seu celular para as autoridades, que elas vão dizer que tem crime ali, dependendo da conversa que você teve, até com a sua própria esposa.

O senador também defendeu anistia para os condenados do 8 de Janeiro, dizendo que "anistia é uma tradição do nosso país". Mourão lembrou momentos históricos brasileiros em que anistias foram concedidas. "O que ocorreu no 8 de Janeiro foi uma baderna, e isso é que tem que ser punido" disse o general. "E não colocar 17 anos de cadeia para quem escreveu na estátua da Justiça 'perdeu, mané'."

Após a eleição de Lula, em 2022, bolsonaristas que não aceitavam o resultado fizeram manifestações pelo país. Eles acamparam na frente de quartéis e pediram intervenção militar para que Lula não assumisse. Caminhoneiros também fecharam estradas. Em 8 de Janeiro de 2023, os manifestantes que estavam acampados em Brasília promoveram ataques aos prédios do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto. Centenas foram presos, julgados e condenados pelos atos golpistas.