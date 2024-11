Quem era a influenciadora que morreu ao ser arrastada por enxurrada em Minas Gerais

Conhecida nas redes sociais como Jhei Soares, a influenciadora Jeniffer Soares Martins, de 28 anos, morreu afogada ao ser arrastada por uma enxurrada durante temporal na madrugada deste domingo, 24, em Uberlândia, em Minas Gerais. Fortes chuvas na região deixaram ao menos 13 municípios em estado de emergência.

Jhei, que tinha mais de 60 mil seguidores em redes sociais, estava com o marido na Avenida Rondon Pacheco, uma das principais da cidade, quando o veículo foi alagado. Ela saiu do carro e foi levada pela correnteza. Wallison Lima sobreviveu. Segundo a família, ele está desolado.

Ela era atuante nas redes sociais e costumava postar conteúdo de moda, cotidiano e maquiagem. Aparecia em várias publicações com diferentes looks. Em algumas delas, o marido também participava. Atualmente, o perfil da jovem conta com mais de 80 mil seguidores.

Em nota postada na página da influenciadora, a família lamenta o falecimento de Jhei. "Era muito mais que uma influencer. Ela era um raio de luz. A risada alta nos encontros de famílias e amigos. Sua empolgação, felicidade e companheirismo eram capazes de transformar qualquer momento em algo especial", disse a publicação.

"Obrigado a todos pelas mensagens. Não estou em condições de responder a todos agora. Está muito difícil por aqui. Só queria ela de volta", postou Lima, marido da influenciadora.

O velório começou às 17 horas de domingo, 24, na Paz Universal, que fica na Rua Curitiba, 575, em Uberlândia. Será realizado até 12h45 desta segunda, 25. Em seguida, o sepultamento da jovem será no Cemitério Bom Pastor, às 13h30.