Coamo antecipa em dezembro R$ 185,8 milhões em sobras

São Paulo, 28/11 - A Coamo, cooperativa com atuação no Paraná, Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul, anunciou que distribuirá R$ 185,8 milhões em sobras. "A antecipação será paga a partir de 10 de dezembro conforme a movimentação de cada associado na comercialização de soja, trigo, milho e insumos. Estão sendo antecipados R$ 0,70 para a soja, R$ 0,20 para o milho, R$ 0,20 para o trigo e 1,50% para os insumos", disse a Coamo em nota. O restante das sobras será distribuído aos mais de 32,8 mil cooperados após a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO), em fevereiro de 2025. A Credicoamo também anunciou R$ 45 milhões que serão antecipados no dia 12 de dezembro.