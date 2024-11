Criança de 2 anos morre após acidente com máquina de lavar em residência no Distrito Federal

Uma criança, de 2 anos, morreu após sofrer um acidente doméstico na residência localizada na região do Alto Bela Vista, na Fercal, no Distrito Federal. As informações preliminares indicam que a menina teria caído de uma máquina de lavar.

Contudo, segundo o relato da avó da criança, que se encontrava no local do possível incidente, a menor brincava com o irmão, de 4 anos, na área de serviço, enquanto ela (a avó) lavava roupas na máquina de lavar.

"Durante um dos enxágues da programação do eletrodoméstico, a água foi vazada pela área onde as crianças brincavam e a menina escorregou no chão molhado, o que provocou sua queda e sua cabeça bateu contra um pilar", disse a avó aos investigadores.

De acordo com a polícia, familiares da criança seguiram para o hospital e, no trajeto, encontraram uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar. No entanto, os bombeiros constataram o óbito da menina.

O local do possível acidente doméstico foi periciado e o corpo da criança será submetido a exame de corpo de delito.