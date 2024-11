Adversários de Lula, Tarcísio e Nunes falam em parcerias com o Planalto

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), adversários do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falaram nesta sexta-feira, 29, em solenidade no Palácio do Planalto sobre parcerias com o governo federal. Eles discursaram em solenidade para anunciar recurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras em São Paulo.

Tarcísio de Freitas disse que o financiamento das obras é um passo importante e disse que a parceria vinda do governo federal é fundamental.

Entre as considerações feitas por Tarcísio sobre os projetos, lembrou que o Rodoanel é uma demanda de longa data. "Uma obra que é uma aspiração antiga de São Paulo", disse.

Segundo o governador, será possível abrir o Rodoanel em 2025.

Sobre as obras no sistema metroferroviário, Tarcísio afirmou que está se abrindo uma "nova era" para o modal. "Em breve, tenho certeza, estaremos aqui para fechar a parceria para a Linha 4. Para a linha 5. Para celebrar o túnel Santos-Guarujá. Para as obras públicas da Linha 2", disse.

Por fim, o governador destacou o papel do BNDES "que sempre foi e sempre será vetor do desenvolvimento".

Ele também elogiou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o conjunto de obras do governo Lula.

Nunes afirmou que o País está em uma nova etapa em conceitos de gestão pública, "Esse trabalho de busca conjunta por financiamento com o governo federal é super importante", afirmou.

O prefeito disse também que, ao serem reunidos em um mesmo evento as gestões municipal, estadual e federal, a solenidade desta sexta-feira, 29, foi um "sinal importante para o País".