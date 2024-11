Na agenda do dia, Lula recebe Tarcísio e Nunes para solenidade no Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá dois adversários políticos para uma solenidade no Palácio do Planalto nesta sexta-feira: o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele também terá encontros com ministros.

As informações estão na agenda oficial do petista, que foi divulgada na noite da quinta-feira, 28.

Leia a seguir a lista de compromissos do presidente da República para esta sexta-feira. Todos serão no Palácio do Planalto.

9h - reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho;

10h - cerimônia de assinatura de contratos de financiamento do BNDES para infraestrutura e mobilidade urbana de São Paulo. Também participam os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Jader Filho (Cidades); o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante;

14h40 - reunião com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza;

15h30 - reunião com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.