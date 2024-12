Aprovação exportar carne suína ao Japão pode avançar mais rápido, diz Rua

São Paulo, 4 - O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, demonstrou otimismo em relação às negociações com o Japão para venda de proteína animal brasileira. Em evento promovido pela Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Rua informou que "houve separação dos processos de carne bovina e suína" para possível exportação ao Japão. "Com isso, o mercado para carne de porco pode avançar mais rápido", avaliou Rua, conforme nota da Ocepar. "Acho que agora temos mais condições de negociar", prosseguiu. "Estamos bem posicionados no Japão." Ele advertiu, entretanto, que "é difícil dizer" quando o acordo Brasil-Japão para exportação de carnes sairá, "se no começo, no meio do ano (que vem)", disse, na nota.Em relação ao comércio de produtos brasileiros para outros países, Rua disse que as negociações para abertura de novos mercados ocorrem "de forma constante e técnica".Ele reforçou, por exemplo, que o Peru passará a ter abertura para carne suína do Paraná e de outros Estados. Disse, também, que há um trabalho para que o Brasil exporte carne de tilápia, "especialmente no que diz respeito à necessidade de certificação para o mercado dos Estados Unidos", afirmou Rua, conforme a nota da Ocepar.Em relação ao mercado chinês, o secretário destacou a oportunidade que se abriu para os produtores de sorgo. Segundo Rua, o Brasil participa com apenas 0,3% das exportações de sorgo no mercado global e a China é "um grande mercado consumidor". Entretanto, citou que 47% do que a China compra de sorgo vem dos Estados Unidos. "A partir do ano que vem, pode haver conflito tarifário entre os dois países. Quem tiver sorgo vai ter essa oportunidade", comentou.