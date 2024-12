Ministra promete que França seguirá na luta contra acordo Mercosul-UE

São Paulo, 6 - A ministra do Comércio Exterior interina da França, Sophie Primas, afirmou nesta sexta-feira, 6, que o país vai lutar "em todas as fases" do processo de aplicação do acordo União Europeia (UE)-Mercosul, indicando que o anúncio do acordo de Montevidéu não supõe a sua assinatura. "A luta não acabou", escreveu na rede social X. "O que acontece em Montevidéu não é a assinatura do acordo, mas simplesmente a conclusão política da negociação", afirmou, antes de acrescentar que o que foi feito na cúpula do Mercosul "não compromete os Estados-membros" da UE. Ela apontou que agora o Conselho Europeu e depois o Parlamento Europeu têm de se pronunciar. "A França lutará em todas as fases ao lado dos Estados-membros que compartilham a sua visão", concluiu a ministra interina.