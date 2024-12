Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 95%, diz AgRural

São Paulo, 9 - O plantio da safra de soja 2024/25 alcançou 95% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira passada, 5, em comparação com 91% uma semana antes e 91%, também, no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.Com a semeadura quase finalizada e expectativa de boas produtividades em todo o País, o destaque da semana passada foram as chuvas muito bem-vindas, que chegaram a áreas mais secas do Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. "Neste último Estado, as precipitações normalizaram a umidade do solo, melhorando as condições das lavouras e permitindo a retomada do plantio em ritmo mais forte", relatou a AgRural.No Paraná, as chuvas chegaram em bons volumes e bem distribuídas, eliminando a preocupação, pelo menos por ora, com possíveis perdas de potencial produtivo de lavouras já em fase reprodutiva nas regiões oeste e norte do Estado. Chuvas muito bem-vindas também foram registradas no sul de Mato Grosso do Sul, mas elas não foram tão boas como as reportadas no Paraná. Por isso, os produtores da região continuam à espera de mais volumes para afastar o temor de perdas.Milho verãoA área estimada para a safra de milho verão 2024/25 (primeira safra) estava 95% plantada no Centro-Sul do Brasil até quinta, em comparação com 94% uma semana antes e 95% no mesmo período do ano passado, segundo dados da AgRural. No momento, apenas produtores de Goiás ainda estão com as plantadeiras em campo.O retorno de chuvas mais significativas ao Rio Grande do Sul favoreceu as lavouras de milho do Estado, mas chegaram tarde para áreas mais adiantadas, que já têm perdas consolidadas causadas pela baixa umidade durante a fase reprodutiva. "Nos demais Estados do Centro-Sul, as lavouras se desenvolvem bem", concluiu.