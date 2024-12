Canadá aprova certificado sanitário para o Brasil exportar penas de aves ao país

São Paulo, 11/12 - O governo foi informado pelo governo do Canadá da aprovação do modelo de certificado sanitário internacional para que o Brasil exporte penas de aves para aquele país. Conforme o Ministério da Agricultura, em nota, o produto tem diversos usos industriais, incluindo a fabricação de almofadas, travesseiros, roupas de cama e estofados, além de ser utilizado como matéria-prima em produtos de isolamento térmico e acústico, o que amplia o mercado potencial para os produtos avícolas do Brasil."Esta abertura também fortalece a relação comercial com o Canadá, que, nos primeiros dez meses de 2024, importou mais de USD 964 milhões em produtos agropecuários do Brasil", disse a pasta. Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 207 aberturas de mercado neste ano, totalizando 285 novas oportunidades de negócio em 62 destinos desde o início de 2023.