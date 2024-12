USDA manteve estimativa de estoque nos EUA para soja e reduz para milho

São Paulo, 11 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve a expectativa para as reservas de soja ao fim da temporada 2024/25 em 470 milhões de bushels (12,79 milhões de toneladas), em seu relatório mensal de oferta e demanda, divulgado na terça-feira, 10, à tarde. Para o milho, a projeção foi reduzida de 1,938 bilhão de bushels (49,23 milhões de toneladas) para 1,738 bilhão de bushels (44,14 milhões de toneladas).O USDA manteve as estimativas para a produção de soja e milho em 2024/25. Para a soja, a expectativa de safra permanece em 4,461 bilhões de bushels (121,42 milhões de toneladas), com produtividade de 51,7 bushels por acre (3,48 toneladas por hectare). Já para o milho, a projeção de colheita é de 15,143 bilhões de bushels (384,63 milhões de toneladas), com rendimento de 183,1 bushels por acre (11,49 toneladas por hectare).Para o trigo, o USDA estimou os estoques em 795 milhões de bushels (21,58 milhões de toneladas), uma queda em relação aos 815 milhões de bushels (22,18 milhões de toneladas) projetados no mês anterior.Estoques mundiaisNo cenário global, o USDA revisou os estoques de soja para 131,87 milhões de toneladas, ligeiramente acima da projeção anterior de 131,74 milhões de toneladas. Para o milho, a expectativa de estoques foi reduzida de 304,14 milhões de toneladas para 296,44 milhões de toneladas. No caso do trigo, a estimativa para as reservas globais foi ajustada para 257,88 milhões de toneladas, um aumento leve em relação às 257,57 milhões de toneladas projetadas anteriormente.