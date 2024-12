Ministério confirma lançamento de plano para rastreabilidade de bovinos no dia 17

O Ministério da Agricultura confirmou, em nota, que lançará na próxima terça-feira, 17, o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, iniciativa para reforçar os padrões de rastreabilidade no Brasil. A cerimônia ocorrerá às 16h30, na sede do ministério, em Brasília, com a presença do ministro Carlos Fávaro."O plano é um marco para a qualificação da rastreabilidade no setor, promovendo um sistema de identificação individual que monitorará o histórico, a localização e a trajetória de cada animal", destacou o ministério na nota.De acordo com a pasta, o sistema proposto tem como meta aprimorar os programas de saúde animal, agilizar a resposta a surtos epidemiológicos e consolidar o Brasil como referência no cumprimento de requisitos sanitários exigidos pelos mercados internacionais. A iniciativa responde a demandas globais por maior controle na cadeia produtiva.