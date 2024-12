Plantio da safra de soja 2024/25 está praticamente concluído, diz AgRural

São Paulo, 16 - Uma boa rodada de chuvas em praticamente todo o Brasil garantiu mais uma semana de condições favoráveis ao desenvolvimento da safra de soja 2024/25, cujo plantio está praticamente finalizado. No momento, existem apenas alguns pontos isolados de atenção, informa a AgRural.No Paraná, segundo a Agural, parte das lavouras pode ganhar alguns dias extras de ciclo por causa das chuvas e do céu encoberto dos últimos dias e da previsão de mais volumes de água. "No outro extremo do País, algumas áreas localizadas enfrentam falta de umidade no Norte/Nordeste e pode haver replantio em pontos de solo mais arenoso", informa. A AgRural estima a produção de soja na safra 2024/25 do Brasil em 171,5 milhões de toneladas. O número será revisado na segunda quinzena de janeiro, com a colheita já em andamento.Milho verãoCom o plantio da primeira safra de milho da temporada 2024/25 encerrado no Centro-Sul do Brasil, as atenções se voltam para o desenvolvimento das lavouras e as perspectivas de produtividade nas áreas mais adiantadas, disse a AgRural.As condições são boas na maioria das áreas produtoras, mas o Rio Grande do Sul já tem perdas consolidadas em alguns pontos do Estado por causa da irregularidade das chuvas em novembro. A produção total de milho (primeira, segunda e terceira safras somadas) na temporada 2024/25 do Brasil é estimada pela AgRural em 121,3 milhões de toneladas.