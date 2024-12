Tarcísio define novo ouvidor das polícias em meio à alta de mortes pela PM de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou o advogado Mauro Caseri como novo Ouvidor das Polícias do Estado. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira, 18, no Diário Oficial do Estado. Caseri ficará no cargo pelos próximos dois anos, de 2025 a 2027.

Caseri é chefe de gabinete do atual ouvidor, Cláudio Silva, e irá substituí-lo. Ele foi escolhido a partir de uma listra tríplice de concorrentes elaborada em novembro pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe).

A Ouvidoria é responsável por encaminhar e acompanhar denúncias referentes a atos que violem direitos praticados por autoridades e agentes policiais, civis e militares.