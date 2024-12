Chuva forte em SP desvia voos de Congonhas

As fortes chuvas que caem na capital já deixaram mais de 400 mil endereços sem energia elétrica, segundo balanço divulgado pela concessionária Enel. Em toda a Grande São Paulo, área de cobertura da concessionária, são 662.465 clientes afetados. Em nota, a empresa diz que está com a equipe reforçada para restabelecer o serviço.

No sábado, 21, a previsão é de continuidade do tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a forte, principalmente durante a tarde. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE)

"As temperaturas variam entre mínima de 20°C na madrugada e a máxima não deve superar os 25°C, com taxas mínimas de umidade do ar em torno dos 75%. A continuidade das chuvas mantém o potencial para a formação de alagamentos, extravasamento de rios e córregos, bem como deslizamentos de terra nas áreas de risco", informou o centro.