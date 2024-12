Acidente em Minas deixa 39 mortos

Um acidente no sábado entre um carro, um ônibus e uma carreta deixou 39 mortos no km 286 da BR-116, em Teófilo Otoni (MG). Foi o terceiro acidente com mais óbitos envolvendo ônibus de transporte rodoviário no País em 20 anos.

O acidente pode ter sido causado pela queda de um bloco de granito que era transportado em uma carreta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A versão inicial, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, era de que o acidente teria sido causado pelo possível estouro de um pneu do ônibus.

O ônibus saiu do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, na manhã de sexta-feira, e levava 45 pessoas para Vitória da Conquista, na Bahia - 6 sobreviveram. A Emtram, proprietária do ônibus, disse que colabora na investigação.