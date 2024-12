Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na Parada Inglesa, zona norte de SP

Um homem e uma mulher morreram, e um jovem de 20 anos ficou ferido após o carro em que estavam colidir com um poste na manhã desta segunda-feira, 23, na Parada Inglesa, zona norte de São Paulo capital. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida General Ataliba Leonel com a Rua Professor Marcondes Domingues, de acordo com a Polícia Militar (PM).

O impacto resultou na morte do condutor e da passageira, que não tiveram suas identidades divulgadas. Ambos tiveram os óbitos constatados no local. O outro passageiro, que estava no banco de trás do veículo, foi socorrido com ferimentos e levado de ambulância ao Pronto-Socorro do Hospital Mandaqui.

A PM isolou a área e realizou buscas por câmeras de segurança nas imediações para tentar esclarecer como o acidente aconteceu. A suspeita inicial é de que o carro tenha perdido o controle antes de colidir com o pilar de um comércio, mas as circunstâncias ainda estão sendo investigadas.