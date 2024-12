Duas pessoas morrem e três estão internadas após comerem bolo em Torres (RS)

Duas pessoas morreram e outras três estão hospitalizadas após comerem um bolo na cidade de Torres (RS). A Polícia Civil investiga o caso.

Cinco vítimas - quatro mulheres e uma criança - procuraram assistência médica no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres por na madrugada desta terça-feira, 24.

As duas vítimas, duas mulheres, morreram com intervalo de algumas horas. Ambas tiveram parada cardiorrespiratória, de acordo com o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes de Torres. Duas mulheres permanecem na UTI, uma criança de 10 anos está na sala vermelha do hospital. A identidade das vítimas não foi divulgada.