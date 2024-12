Morre Ruy Rezende, arquiteto criador do Parque Madureira, no Rio

O traço de Rezende foi importante no revitalização de regiões degradadas do centro da cidade, como a Cidade Nova, São Cristóvão e a área do porto. O escritório de Rezende foi responsável pelo acompanhamento da obra do Museu do Amanhã, cujo projeto é do arquiteto espanhol Santiago Calatrava.

Mas a obra mais icônica de Rezende na cidade é o Parque Madureira, um dos poucos espaços projetados de lazer da zona norte, inaugurado em 2012. Um ano após a abertura do parque, em entrevista a um jornal do Rio, ele afirmou que ficava muito emocionado com a adesão da população ao projeto – uma releitura das praias cariocas.