Raízen é autorizada a comercializar óleo bunker com até 24% de biodiesel

São Paulo, 30 - A Raízen foi autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a comercializar, em caráter especial, óleo combustível marítimo (bunker) com até 24% de biodiesel em volume.O aval foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30, e, de acordo com o texto, não poderá opor-se ao fornecimento de óleo combustível marítimo (bunker) sem biodiesel quando demandado por consumidor.A autorização vigorará até a data de edição de resolução revisora da Resolução ANP nº 903, de 18 de novembro de 2022, que dispõe sobre as especificações dos combustíveis de uso aquaviário, que não foi especificada.