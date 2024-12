Conab: portaria publicada no 'DOU' traz novo preço mínimo a produtos extrativos

São Paulo, 31 - Novos preços mínimos para os produtos extrativos safra 2025 amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) foram publicados no Diário Oficial da União por meio da portaria nº 750. Os preços mínimos, indicados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), foram definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).Segundo a Conab, em nota, com a nova tabela, o pequi foi destaque, com aumento de 30,19%, de R$ 0,53 para R$ 0,69 por quilo. O umbu registrou alta de 23,85%, passando de R$ 1,09 para R$ 1,35 por quilo. Já a amêndoa de andiroba teve elevação de 20,68%, de R$ 2,37 para R$ 2,86 por quilo. "Outros itens, como o cacau extrativo, registraram incremento de 18,56%, subindo de R$ 9,75 para R$ 11,56 por quilo. A piaçava apresentou aumento de 14,77%, enquanto a mangaba teve acréscimo de 7,61% em determinadas regiões", informou.Produtos como babaçu e açaí não foram reajustados. Já o pinhão teve redução de 22,43% em algumas áreas de Minas Gerais e São Paulo. Itens como baru, borracha natural, castanha-do-brasil, juçara, macaúba, murumuru e pirarucu não tiveram alterações."A PGPMBio tem como propósito assegurar uma remuneração justa aos extrativistas, além de incentivar práticas que conservem o meio ambiente", destaca a Conab na nota.