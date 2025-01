Canários-da-terra invadem cena e 'atrapalham' monitoramento da BR-381

Canários-da-terra foram flagrados pelas câmeras de monitoramento da BR-381, a Fernão Dias, se exibindo por alguns minutos em frente aos equipamentos nos últimos dias.

O que aconteceu

Duas aves foram filmadas tampando a vista da rodovia. A primeira das cenas foi vista no dia 16 de dezembro em Cambuí, no Sul de Minas Gerais, enquanto a outra aparição da ave ocorreu nesta quinta-feira (2) na altura da cidade de Vargem, em São Paulo.

A concessionária Arteris disse que as aparições desses pássaros é uma forma de lembrar a ''importância de preservar a vida selvagem''. ''Além de ficar de olho na rodovia, com foco na segurança dos usuários e colaboradores durante as atividades, o trabalho diário traz algumas surpresas agradáveis'', escreveu em nota nesta sexta-feira (3).