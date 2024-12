França registra novos casos de gripe aviária e perde status de livre da doença

São Paulo, 31 - O Ministério da Agricultura da França informou que dois novos surtos de gripe aviária altamente patogênica foram identificados no país na semana passada, nos departamentos de Eure e Calvados. Com isso, a França perdeu o status de livre da doença junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que havia sido recuperado no último dia 15.Por nota, o ministério francês destacou que o país segue em risco "elevado" para a gripe aviária altamente patogênica e que as medidas previstas em caso de novos surtos foram iniciadas dentro e ao redor das áreas infectadas. As autoridades locais "emitiram um decreto de zoneamento que delimita uma zona de proteção de 3 km ao redor de cada foco e uma zona de vigilância entre 3 e 10 km, além do despovoamento dos dois locais e sua limpeza e desinfecção", afirmou.