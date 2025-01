Vietnã abre mercado para peles salgadas de bovinos do Brasil

O Brasil poderá exportar peles salgadas de bovinos para o Vietnã, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores em nota conjunta. O aceite do Certificado Sanitário Internacional com a autorização para exportação do produto foi recebido pelo governo brasileiro do governo vietnamita nesta quinta-feira. "A abertura reforça ainda mais a relação comercial com o Vietnã, o quinto maior destino das exportações do agronegócio brasileiro no último ano", destacaram as pastas.A pele salgada de bovinos é utilizada pelo Vietnã na indústria de couro. Segundo o ministério, o produto "atende à demanda crescente por matérias-primas de alta qualidade para a produção de calçados, móveis e acessórios, setores estratégicos para a economia e para as exportações do país asiático". O Brasil exportou US$ 3,51 bilhões em produtos agropecuários para o Vietnã entre janeiro e novembro de 2024, conforme os dados mais recentes da balança comercial brasileira.Esta foi a primeira abertura de mercado para produtos agropecuários brasileiros deste ano. No ano passado, o Brasil alcançou 224 novos mercados para produtos do agronegócio.