Corpo de secretário adjunto morto por guarda civil é velado na prefeitura de Osasco

O velório do secretário adjunto da prefeitura de Osasco começou às 8 horas da manhã desta terça-feira, 7, na sede da gestão municipal. A cerimônia começou restrita aos amigos e parentes. Às 10 horas, foi aberta ao público. O enterro de Adilson Custódio Moreira, de 53 anos, está previsto para as 17 horas no Cemitério Bela Vista.

Moreira foi morto a tiros pelo guarda civil municipal de Osasco Henrique Marival de Souza, de 46 anos, após reunião dentro da sede da prefeitura de Osasco, no início da noite de segunda-feira, 6.

Segundo as investigações preliminares, Souza se revoltou com uma mudança de funções decidida pela sua chefia e anunciada por Moreira.