PF apontou gastos 'descomunais' ao indiciar filho de ditador da Guiné Equatorial por lavagem

Além da compra do apartamento, outro episódio levou ao indiciamento do vice-presidente. Em setembro de 2018, ele usou o passaporte diplomático para entrar no Brasil com US$ 1,4 milhão em dinheiro e cerca de US$ 15,4 milhões em relógios de luxo. O avião presidencial pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em viagem não oficial.

A PF suspeita que tanto o imóvel quanto os relógios tenham sido comprados com dinheiro de corrupção na Guiné Equatorial. Provas compartilhadas por autoridades de quatro países - Estados Unidos, França, Suíça e Portugal - foram usadas na investigação da Polícia Federal. Em meio ao material, havia documentos sobre a compra do imóvel em São Paulo.

A investigação, aberta em 2018, foi concluída no ano passado. Com base nas provas e no relatório de indiciamento da PF, o Ministério Público Federal denunciou Teodorin por lavagem de dinheiro. O processo tramita na 6.ª Vara Criminal Federal de São Paulo.