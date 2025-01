Ventos fortes derrubam teto de estacionamento de supermercado em São Caetano, na Grande SP

Os ventos fortes e as chuvas que atingem a Grande São Paulo na tarde desta terça-feira, 7, provocaram o desabamento parcial da marquise do estacionamento do supermercado da rede Sonda, no centro de São Caetano, no ABC paulista.

Registros do acidente mostram que a marquise atingiu alguns veículos estacionados. De acordo com a Defesa Civil e com o próprio mercado, não há registro de vítimas até o momento. O mercado fica localizado no bairro Barcelona, na altura do nº 2.907 da Avenida Goiás.

O Sonda afirmou, em nota, que o local está interditado, e que já iniciou avaliação técnica para que as atividades voltem à normalidade. "Felizmente não houve feridos, apenas danos materiais", afirmou o mercado, no comunicado.