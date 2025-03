Comissão de Ética da Capes apresenta renúncia coletiva; entenda o motivo

"Esses últimos eventos prejudicaram fortemente a rotina da Comissão e deixaram o sentimento de que a Comissão não conta com o apoio da alta gestão da Capes, o que inviabiliza sua atuação. Contudo, não seremos coniventes com as distorções que consideramos inadmissíveis", diz o grupo.

Em resposta ao pedido de renúncia coletiva, Denise Pires de Carvalho agradeceu o período em que os colaboradores estiveram no cargo e destacou o compromisso da Capes com a ética e a transparência. De acordo com ela, haverá recomposição imediata da Comissão.

"O Comitê de Integridade da Capes, composto pela Comissão de Ética, pela Ouvidoria, pela Corregedoria, pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, pela Coordenação-Geral de Logísca e pela Unidade de Gestão da Integridade, continuará ativo e trabalhando em ações de prevenção, de detecção e de remediação de práticas de corrupção e de fraude, de irregularidades, de ilícitos e de outros desvios éticos e de conduta, conforme as diretrizes da Controladoria Geral da União (CGU)", diz a resposta da presidente, que já foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

‘Imposição de temas’

Em outra carta, desta vez enviada a colaboradores e servidores da Capes, os membros da comissão falam que o trabalho de reerguer o colegiado, iniciado em 2019, foi afetado a partir de 2023.

"Contudo, a partir de 2023, a discordância quanto a imposições de temas não pacificados por órgãos superiores, mas que afetam diretamente a autonomia de atuação da Comissão de Ética vinha gerando enormes desgastes internos", acrescenta o texto.