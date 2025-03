Clientes relatam reações após uso de pasta Colgate; empresa mudou fórmula, mas alega segurança

Em nota, a empresa afirma que o fluoreto de estanho é seguro, eficaz e amplamente usado em cremes dentais ao redor do mundo. A Colgate diz também que "a nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil" e que os produtos e ingredientes "passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo".

A empresa reconhece, porém, que "uma pequena minoria das pessoas pode apresentar sensibilidade a determinados ingredientes - como fluoreto de estanho, corantes ou sabores". Nessas situações, ela recomenda que os consumidores parem de usar o produto. Com a interrupção, "qualquer reação relacionada a ele cessará", diz a Colgate.

Uma das clientes impactadas foi Alina Dourado, de 30 anos. Ela usava a Colgate Total 12 há anos, mas a partir de dezembro de 2024 começou a utilizar o novo modelo. Logo após a troca, começaram a aparecer sintomas. "No início de janeiro, eu observei uma afta no freio da língua e, com o passar dos dias, foram aparecendo outras em volta. A região abaixo da língua ficou muito inchada, a ponto de prejudicar minha fala", conta.

Alina procurou profissionais de saúde. Eles chegaram a desconfiar que pudesse ser candidíase oral, conhecida popularmente como "sapinho", ou que houvesse ligação com intolerância à lactose. "Procurei um clínico geral e fui encaminhada ao infectologista. Fizemos todos os exames laboratoriais e deram todos normais".

Como última medida, ela decidiu trocar a pasta de dente no último sábado, 15. "A sensibilidade sumiu no mesmo dia. As lesões foram sumindo", destaca. "Cheguei a perder peso, imaginei que estava com alguma condição de saúde mais grave".

Efeitos adversos desaparecem