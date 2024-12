UNB: Comissão sugere demissão, mas professor acusado de assédio é suspenso

As professoras disseram que decidiram denunciar Santana à UnB com o objetivo de tentar impedir que ele repetisse o comportamento com outras mulheres, principalmente com alunas. "Porque se a gente deixa, agora é pegar no seio, depois é enfiar a língua na boca. Nós éramos professoras titulares, e se você é uma aluna?", ressaltou uma das docentes.

A similaridade entre as duas narrativas das denunciantes foi um dos indícios que levou a comissão do PAD a concluir que Jaime Santana cometeu assédio sexual; elas "denotam um padrão", disse a comissão. "O acusado primeiro age e depois pede desculpas, diz que foi mal interpretado, que foi 'uma besteira', e joga com a situação oferecendo possibilidades e vantagens profissionais", ressaltou o relatório. "Seria muito absurdo pensar que duas professoras com carreiras sólidas fariam tais acusações por diletantismo."

A comissão do PAD concluiu, no relatório final de 29 de maio de 2023, que Santana violou três incisos do artigo 116 e o artigo 117 da Lei 8.112/90, conhecida como Estatuto do Servidor Público.

"O acusado era superior hierárquico das denunciantes no momento dos fatos"; "As denunciantes se encontraram com ele em razão do trabalho"; "Os beijos não foram consentidos"; "Em casos como esse, a palavra das vítimas é um elemento que deve ser respeitado, para além do fato de que, neste processo específico, há prova de que houve o beijo forçado pelo áudio apresentado"; "O acusado não nega os fatos"; justificou a comissão, ao sugerir a demissão do servidor.

Ao final do PAD, a Reitoria pediu a opinião da Procuradoria da AGU na instituição. O trabalho ficou a cargo da procuradora federal Fábia Moreira Lopes. Para ela, Santana teria infringido apenas o inciso XI, do artigo 116, da Lei 8112/90, que prevê: "Tratar com urbanidade [respeito] as pessoas".

Segundo a procuradora, "restou [sic] na conduta do acusado apenas características próprias da violação do dever de urbanidade às pessoas, uma vez que dele se poderia esperar uma conduta mais respeitosa com as colegas de trabalho".