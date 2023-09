Itália se despede de Giorgio Napolitano com funeral de Estado

Também participam da despedida a esposa e o filho de Napolitano, Clio Bittoni e Giulio, respectivamente, o cardeal Gianfranco Ravasi, o comissário europeu para Assuntos Econômicos e ex-premiê italiano Paolo Gentiloni, o ex-primeiro-ministro da Itália Giuliano Amato, entre outros.

Dois telões foram instalados na Piazza Montecitorio, fora da Câmara, para que o público acompanhe o funeral. Inúmeros policiais patrulham as ruas próximas ao local.

O caixão de Napolitano chegou ao plenário da Câmara dos Deputados após ficar por dois dias na sede do Senado, em Roma, onde diversas personalidades da política italiana passaram para se despedir. No último domingo (24), inclusive, o papa Francisco apareceu de surpresa no velório para, segundo o Vaticano, "honrar o grande serviço prestado à Itália" pelo ex-chefe de Estado.

Durante a cerimônia, estão previstos diversos discursos para homenagear o político italiano. O presidente da Câmara, Lorenzo Fontana, e o presidente do Senado, Ignazio La Russa, iniciaram as declarações. "Com a morte de Napolitano desaparece uma das figuras mais importantes da história da República", afirmou Fontana.

Já o filho de Napolitano agradeceu a presença de todos e pediu para viverem este "momento com espírito de unidade e partilha".

O governo de Meloni também determinou que todas as bandeiras dos edifícios públicos e das representações diplomáticas e consulares italianas no estrangeiro fossem hasteadas a meio mastro até o término do funeral, que foi declarado dia de luto nacional.