Greve no transporte aéreo provoca cancelamentos na Itália

A iniciativa afeta essencialmente os responsáveis pela carga e descarga de bagagens e outros serviços, como check-ins de passageiros.

Com duração inicial de 24 horas, a greve foi reduzida para quatro horas após decisão tomada pelo ministro de Infraestrutura e Transportes, Matteo Salvini. Com isso, a paralisação local dos transportes públicos, que também havia sido convocada pelos sindicatos do setor para esta sexta, foi adiada para 9 de outubro após a medida.

Esta é a terceira mobilização nos aeroportos da Itália depois das realizadas em junho e julho passados. Entre as reivindicações, os comissários também exigem melhores condições de trabalho e reajuste financeiro do vale refeição.

Desde o início do dia, a greve tem provocado transtornos em alguns aeroportos do país - Milão Linate e Malpensa -, com ao menos 150 voos cancelados, de um total previsto de 850.

"Os trabalhadores, além de sofrerem os prejuízos da não renovação do contrato, que aguardavam há mais de seis anos, também sofreram o escárnio da ordem governamental que os impede de usar a greve para ajudar os empregadores a terem um arrependimento ativo", dizem os sindicatos.

Segundo a nota, "o governo, em vez de agradecer a quem, durante a pandemia e nas fases subsequentes de retomada, arriscaram a vida garantindo a continuidade dos serviços de assistência aeroportuária, instando as companhias aéreas a contribuírem para a resolução positiva do litígio, decidiu penalizar o elo mais fraco da cadeia de abastecimento aeroportuário, nomeadamente os trabalhadores". (ANSA).