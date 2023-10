Roma fecha contrato milionário com patrocinador saudita

ROMA, 4 OUT (ANSA) - A Roma anunciou nesta quarta-feira (4) que fechou uma parceria com a Ryadh Season, um dos principais festivais de entretenimento e esporte da Arábia Saudita, para ser o novo patrocinador da camisa do clube.

O contrato foi firmado com a Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita (GEA) por dois anos e um total de 25 milhões de euros. O patrocínio envolve, além do logotipo da Riyadh Season na camisa, dois amistosos do time italiano na Arábia Saudita.