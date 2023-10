TIM lança 'test drive' em desafio inédito aos consumidores

A adesão é 100% digital, por meio do app MEU TIM, informando dados básicos de cadastro. O usuário permanece com o número e a linha da operadora atual, com as duas funcionando no aparelho, bastando selecionar a TIM como padrão para o uso de dados para começar o teste. Após o mês, o acesso será cancelado e o cliente receberá uma oferta de adesão.

"Não há outra operadora no país que possa lançar esse desafio. Acima de tudo, confiamos totalmente na qualidade da nossa rede, graças aos esforços e investimentos que dedicamos para infraestrutura nos últimos anos", declarou Fabio Avellar, vice-presidente de Receitas da TIM.

A empresa também vai lançar uma campanha com criadores do TikTok, que vão testar a estabilidade da rede em missões como "transmitir ao vivo o show inteiro pro amigo que não pôde ir" e "jogar muito online com os amigos em um parque tranquilo".

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.