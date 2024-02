Lula e diretor da AIE discutem transição energética

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, conversaram sobre transição energética global durante um encontro na quarta-feira (31), no Palácio do Planalto.

Lula, Birol e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, coincidiram sobre a posição de "vantagem do Brasil em energias renováveis, como biocombustíveis, eólica e solar", de acordo com uma nota do Palácio do Planalto.

Nesse sentido, o diretor da AIE ofereceu apoio "na organização da COP30, a ser realizada em Belém, em 2025", informou o comunicado.