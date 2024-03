Martín vence 1ª sprint do ano na MotoGP; Bagnaia é 4º

Com o resultado, Martín larga na frente no campeonato de 2024, com 12 pontos, seguido por Binder (nove), Espargaró (sete) e Bagnaia (seis).

A corrida principal do GP do Catar acontece às 14h (horário de Brasília) deste domingo (10). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.